Пермячка требует с НТВ 300 тысяч за использование видео с камер наблюдения

Пермячка обратилась в суд с иском к телекомпании НТВ из-за вышедшей в эфир видеозаписи, на которой присутствовало ее лицо.

Причиной для иска стал видеофрагмент с камер наблюдения, который зафиксировали ограбление магазина в Перми. Видео НТВ использовал в выпуске новостей.

В исковом заявлении пермячка указала на то, что на видео было отчетливо видно ее лицо и это причинило ей моральный вред.

В качестве компенсации она просит НТВ выплатить 300 тыс. руб.