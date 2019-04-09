Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за применение допинга

Государственной думой РФ принят по втором чтении законопроект о введении для спортсменов штрафов за использование допинга.

Как сообщается на сайте Госдумы, аналогичная санкция в виде штрафа будет грозить спортсменам за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля, а также за распространение допинга.

Штрафы обозначены в размере от 30 до 80 тыс. руб. (в отдельных случаях).

"Принимая во внимание участившиеся случаи нарушений, в том числе спортсменами, антидопинговых правил, требуется ужесточение административной ответственности за данные нарушения", - приводит пресс-служба Госдумы слова в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что в данный момент за нарушение установленных законодательством требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним установлена ответственность только для тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области физкультуры и спорта.