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"Обратились в муниципалитет". В Екатеринбурге УГМК снесёт дом профессора Серебровского ради новой ледовой арены

В Екатеринбурге ещё одно историческое сооружение пойдет под снос ради строительства ледовой арены УГМК. Информация появилась в сообществе движения "Уральский хронотоп". Речь идёт о доме профессора Серебровского. Здание построено по проекту архитектора Бабыкина. Как рассказал Накануне.RU руководитель движения Олег Букин, он уже обратился к собственнику этого здания, а именно к муниципалитету.

Он также сообщил, что ответа пока не поступило, но движение "Уральский хронотоп" выступает за переговоры с властями, что решить судьбу дома. Дом доктора Серебровского пытались внести в реестр объектов культурного наследия, но был получен отказ.

Дом профессора Серебровского, Екатеринбург(2019)|Фото: vk.com/hronotop_ural

Дом на улице Декабристов, 42 "а" был возведен по проекту основателя уральской архитектурной школы Константина Бабыкина. Он занимался проектированием и строительством зданий, считающихся "символами" Екатеринбурга: театра оперы и балета (в те годы - Нового городского театра), Свердловской государственной филармонии (строившейся как Деловой клуб), комплекса зданий УПИ на улице Мира и многих других.

Дом профессора Серебровского, Екатеринбург(2019)|Фото: Александр Бурцев

"Выбор места жительства был не случаен. К тому времени в этом районе города располагалось довольно много медицинских учреждений, существующих здесь и поныне. Медиками были и некоторые пайщики "Опытстроя". Сам Серебровский был отоларингологом, а его жена - акушером-гинекологом", - цитирует мэрия Екатеринбурга доцента кафедры теории архитектуры и профессиональных коммуникаций УралГАХА Александра Бурцева.

Декабристов, 42 бывший памятник культуры, дом Серебровского(2013)|Фото:

На этой же неделе снесли старый дом купца Курочкина, соседствующий с домом Серебровского.

Напомним, что ранее для строительства арены снесли недостроенную телебашню в Екатеринбурге, для многих жителей она была символом города. В период подготовки объекта к взрыву горожане устраивали различные акции в защиту башни. Граждане выступали против демонтажа и требовали общественных слушаний.

Однако это не помогло, и власти приняли решение снести телевышку. Сообщалось, что из бюджета Свердловской области на строительство спортобъекта выделят 300 млн руб.

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"Обратились в муниципалитет". В Екатеринбурге УГМК снесёт дом профессора Серебровского ради новой ледовой арены

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Теги: угмк, строительство, екатеринбург, снос, ледовая арена, дом профессора Серебровского



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