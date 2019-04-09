09 Апреля 2019
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Политика В России

В продаже "Ведомостей" нет политического подтекста, считает эксперт

Продажа "Ведомостей", даже если она и состоится, не несет в себе никакого политического подтекста и вряд ли связана с материалами самого издания, считает политолог Константин Калачев. Издание, по его мнению, не публикует ничего, что могло бы спровоцировать смену его собственника.

"Я не знаком с экономикой "Ведомостей", но не думаю, что это прибыльный бизнес. Несмотря на фрондерство, издание вполне вписывается в нынешнюю медийную поляну. Политику здесь я бы искать не стал. Ничего такого, что требовало бы смены собственника, в газете не выходило", - прокомментировал он Накануне.RU.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что руководство газеты "Ведомости" якобы ведет переговоры с основателем инвестиционной компании Arbat Capital Алексеем Голубовичем о продаже СМИ. Актив оценивается в 15 миллионов евро. В то же время владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев рассказал ТАСС, что никаких договоренностей о продаже издания нет.

"Ведомости" - бизнес. Мы всегда рассматриваем разные возможности привлечения инвестиций - через появление нового партнера, создание новых предприятий, слияния. Ведем переговоры с разными людьми и компаниями, - отметил собеседник агентства. - Вариантов много, с тех пор как мы самостоятельно вышли на прибыль после нескольких кризисных лет - можно не спешить. Никаких договоренностей пока не достигнуто, никаких решений еще не принято".

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В продаже "Ведомостей" нет политического подтекста, считает эксперт

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Теги: Ведомости, Голубович, Arbat Capital



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