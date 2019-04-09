"Курганмашзаводу" дадут денег на обновление производства

Зауральское предприятие "Курганмашзавод", выпускающее боевые машины пехоты для нужд российской армии, получит деньги на обновление производства, об этом Накануне.RU сообщили в НПО "Высокоточные комплексы", куда входит предприятие.

Глава НПО Александр Денисов отметил, что в этом году стартует техническое перевооружение КМЗ - это позволит снизить риск невыполнения контрактов, а также обеспечит комплексное развитие мощностей и улучшит условия труда.

"Привлечение средств позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места", - добавил Денисов.

Уже с 2024 года в рамках госпрограммы Кремля "Развитие оборонно-промышленного комплекса" "Курганмашзаводу" будут выделены бюджетные инвестиции.

Отметим, что с лета прошлого года КМЗ входит в состав Ростеха.