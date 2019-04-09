Центральная пригородная пассажирская компания вошла в проект ВСМ Челябинск – Екатеринбург

Центральная пригородная пассажирская компания намерена стать перевозчиком на ВСМ Челябинск-Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХП "УСМ".

Компания внесла 50 млн руб. в складочный капитал хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль".

"Совместно с командой Партнерства они уточнят параметры бизнес-модели и завершат формирование условий организации перевозки, проработают иные вопросы", - отметили в пресс-службе.

Напомним, проект строительства ВСМ "Челябинск – Екатеринбург", который в правительстве Южного Урала курирует вице-губернатор Руслан Гаттаров, вошел в долгосрочную программу развития ОАО "РЖД" до 2025 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, строительство ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" предварительно оценивается в 350 млрд руб. Челябинская область готова финансировать проект, но на этапе эксплуатации. ВСМ свяжет два центра, два аэропорта, а также Сысерть и Снежинск. Время в пути между Челябинском и Екатеринбургом составит 1 час 10 минут

На этапе строительства власти рассчитывают, что проект будет реализован на грант Российской Федерации, средства концессионера и банковское финансирование.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что для него проект строительства ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" сейчас не является приоритетным.

"Он крайне дорогой", - прокомментировал врио губернатора, добавив, что у него пока нет окончательного мнения по данному проекту.