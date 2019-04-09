Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи Арбитража Калмыкии

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с февраля по июнь 2014 года подозреваемая в сговоре с другими людьми совершила хищение бюджетных средств в размере не менее 1 млн 800 тыс. рублей, организовав приобретение по госконтракту жилого помещения для нужд суда по заведомо завышенной цене.

"Поскольку подозреваемая занимает должность судьи Арбитражного суда Республики Калмыкия, решение о возбуждении в отношении неё уголовного дела принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.