09 Апреля 2019
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Политика В России В бывшем СССР ДНР и ЛНР

Пушилин увидел Донбасс в составе РФ. Наглядным примером интеграции стали бы российские паспорта

Донбасс должен стать "полноправным членом" Российской Федерации. Об этом в интервью телеканалу Union заявил глава ДНР Денис Пушилин. При этом характер интеграционных процессов между Россией и народной республикой он оценил как достаточно интенсивные.

"Донбасс должен вернуться на родину полноправным членом. Другого благоприятного пути я для Донбасса не вижу. Все, что дает нам Украина – снаряды, разрушение, масса погибших, раненных и блокада. Донбасс сегодня смотрит в сторону России. Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем и геополитический подтекст. С пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее", - заявил Пушилин.

Отметим, что в последнее время все чаще появляются сообщения о том, что Россия может начать выдавать гражданам ДНР и ЛНР паспорта своего образца. Об этом, со ссылкой на источники сообщали СМИ, писал об этом в своем блоге и бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский.

Президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов уверен, что определенные интеграционные процессы между донбасскими республиками и Россией идут, однако пока пользу от них получает только их руководство и те, кто курирует товарные потоки между ними.

"В реальности Пушилина, возможно, интеграционные процессы действительно идут. При этом с одной стороны, Украина все увеличивает товарооборот с донецким углем через территорию Российской Федерации. Еще в 2014 году это выглядело невероятной догадкой, а сейчас это уже секрет Полишинеля, что донецкий и луганский уголь продаются на территории Украины. А вот что с другими процессами? Осуществляется ли, например, миграция на гражданском уровне, выдаются ли паспорта РФ, которые в очередной раз были если не сказать обещаны, то по крайней мере продекларированы для жителей Донецка и Луганска. Это все, мне кажется, осталось за пределами высказывания Пушилина, и это очень грустно", - говорит эксперт.

"С моей точки зрения наглядным примером интеграции ЛНР и ДНР с РФ будет изменение очень печального сейчас гражданского статуса для жителей этих республик. Пока этого не произойдет, любая интеграция другого характера, как мне кажется, работает на Дениса Пушилина и на выгодополучателей от товарных и денежных потоков, но не как не на простых людей", - заканчивает он.

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Пушилин увидел Донбасс в составе РФ. Наглядным примером интеграции стали бы российские паспорта

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Теги: Паспорта РФ, ДНР, ЛНР, Россия, Донбасс, Денис Пушилин



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