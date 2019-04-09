Прокуратура внесла представление главврачу больницы Соликамска из-за поездок ее пациентов на гемодиализ в Березники

Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов сообщил об итогах проверки прокуратурой Пермского края Соликамской больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам парламентария, в действиях лечебного учреждения выявлены нарушения действующего законодательства, а именно "необеспечение надлежащей перевозки инвалидов". Главврачу больницы внесено представление.

"Прокурор рапортует: "В настоящее время для доставления пациентов к месту проведения гемодиализа выделен дополнительный транспорт с соответствующим сопровождением, краевой Минздрав организовал конкурентную закупку специализированного автомобиля", - сообщил парламентарий в своем Telegram.

Напомним, в феврале 2019 г. Сергей Шаргунов сообщил о своем обращении в прокуратуру из-за трудностей с перевозкой больных почечной недостаточностью на гемодиализ, с которыми столкнулись жители Соликамска – на процедуру они были вынуждены ездить в Березники. Специализированная машина с оборудованным электроподъемником для инвалидов-колясочников сломалась, в результате инвалидов возили на обычной машине, не приспособленной для перевозки колясочников.