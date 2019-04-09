Китай запрещает майнинг криптовалют

В КНР намереваются к 2021 г. полностью запретить майнинг криптовалют.

Как передаёт ТАСС, Государственный комитет по развитию и реформам опубликовал "Перечень регулирования структуры производства", в котором производство биткоинов и других видов виртуальных валют указывается в числе деятельности, подлежащей запрету.

Ранее Китай являлся одним из лидеров отрасли, так в 2017 г. на его территории находился 51% от мирового количества майнинг-пулов.

Теперь же все виды деятельности, связанной с криптовалютой, предписано свернуть к 1 января 2021 г.