Генпрокуратура раскритиковала качество проверок зерновых фондов в России

Генпрокурор Юрий Чайка в докладе, направленном в Совет Федерации, высказал обеспокоенность качеством проверок зерновых фондов.

По данным генпрокуратуры, контроль за качеством зерна и продуктов его переработки со стороны Россельхознадзора и Роспотребнадзора недостаточен.

Из-за этого представления внесены Минсельхозу, руководителям Россельхознадзора и Роспотребнадзора, гендиректору АО "Объединенная зерновая компания", сообщает "Регнум".

Напомним, в 2018 г. в "Объединенной зерновой компании" выявили беспрецедентные хищения зерна из хранилища на сумму 202,3 млн руб. Факт хищения зерна федерального интервенционного фонда установлен на АО "Орловская хлебная база № 36" в объеме 19 тыс. 035 т.