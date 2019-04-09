На Ямале обсуждают создание инвестиционного налогового вычета

В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают создание инвестиционного налогового вычета. Эта мера поддержки позволит создавать инфраструктуру в зонах добычи углеводородов опережающими темпами, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время заседания "Северный морской путь – ключ к развитию российской Арктики" на международном форуме "Арктика – территория диалога", передает корреспондент Накануне.RU.

Участники заседания, посвященного развитию Северного морского пути, признали необходимость своевременного появления недостающей инфраструктуры в зонах добычи углеводородов на арктическом шельфе. Важно вовремя выполнить обязательства перед инвесторами, согласились эксперты.

Что касается Ямала, то сейчас добыча нефти и газа смещается на север округа, где еще нет необходимой инфраструктуры, рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.

"Наша задача, чтобы инфраструктура появилась в срок", - заявил глава региона.

Власти Ямала предлагают инвесторам классический набор льгот, которые поддерживают реализацию проектов в сложных условиях Крайнего Севера. Прежде всего, речь идет о налоговом стимулировании, пояснил Артюхов. При этом региональное правительство намерено идти дальше.

"Сейчас мы активно обсуждаем новое решение – инвестиционный налоговый вычет. То, что позволит опережающе создавать инфраструктуру", - заявил глава арктического региона.

Губернатор вспомнил времена, когда стройматериалы доставляли на Ямал вертолетами. Теперь города построены, и важно не совершать ошибки прошлого – создавать недостающую инфраструктуру опережающими темпами.