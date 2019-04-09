Белоярский суд арестовал женщину-водителя, дважды наехавшую на девушек-пешеходов

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

Белоярский суд арестовал женщину-водителя, дважды наехавшую на девушек-пешеходов

Белоярский районный суд избрал меру пресечения для женщины-водителя, сбившей двух пешеходов. Ей вменяется две статьи Уголовного кодекса.
Читайте также:

Напомним, все случилось в минувшие выходные в поселке Белоярском Свердловской области: женщина-автомобилист дважды наехала на девушек, которые шли вдоль дороги. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали виновницу ДТП, она оказалась пьяна. Пострадавшие находятся в реанимации.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 26 суток. Ей вменяются статьи УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" и "Покушение на убийство двух человек с целью скрыть другое преступление".

Мера пресечения избрана до 5 июня. Как уточнили в облсуде, постановление вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что одну из пострадавших девушек готовят к операции в Екатеринбурге.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Белоярский суд арестовал женщину-водителя, дважды наехавшую на девушек-пешеходов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суд, водитель, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.04.2019 20:36 Мск В Екатеринбурге прооперируют девушку, дважды сбитую пьяной женщиной-водителем
Ранее 07.04.2019 08:40 Мск Пьяная женщина-водитель в Свердловской области дважды сбила пешеходов и скрылась с места ДТП

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 438

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети