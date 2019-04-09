Белоярский суд арестовал женщину-водителя, дважды наехавшую на девушек-пешеходов

Белоярский районный суд избрал меру пресечения для женщины-водителя, сбившей двух пешеходов. Ей вменяется две статьи Уголовного кодекса.

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Напомним, все случилось в минувшие выходные в поселке Белоярском Свердловской области: женщина-автомобилист дважды наехала на девушек, которые шли вдоль дороги. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали виновницу ДТП, она оказалась пьяна. Пострадавшие находятся в реанимации.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 26 суток. Ей вменяются статьи УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" и "Покушение на убийство двух человек с целью скрыть другое преступление".

Мера пресечения избрана до 5 июня. Как уточнили в облсуде, постановление вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что одну из пострадавших девушек готовят к операции в Екатеринбурге.