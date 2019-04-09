В Копейске назначен и.о. первого заместителя главы города
Исполняющий обязанности первого заместителя главы Копейска назначена Ирина Шилина. Соответствующее решение принял и.о. главы города Андрей Фалейчик.
Ранее она занимала должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа.
На должность начальника управления строительства назначен Михаил Разинкин. До 2019 года он работал заместителем генерального директора по капитальному строительству в производственно-коммерческом объединении "Челябинск-Стройиндустрия".