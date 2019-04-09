В Копейске назначен и.о. первого заместителя главы города

На должность начальника управления строительства назначен Михаил Разинкин. До 2019 года он работал заместителем генерального директора по капитальному строительству в производственно-коммерческом объединении "Челябинск-Стройиндустрия".

Ранее она занимала должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа.





