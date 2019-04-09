09 Апреля 2019
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"С ним все в порядке": актер Виктор Сухоруков выписан из больницы

Известный российский актер Виктор Сухоруков выписан из больницы.
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Напомним, во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра Моссовета в финальной части трагикомедии актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который должен был расстелиться прямо под ним, внезапно споткнулся и упал. Сухоруков сразу же заявил коллегам, что сломал руку или она у него "вылетела". Спектакль пришлось срочно прервать.

Как сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского, артиста выписали вчера (в понедельник, - прим.). В учреждении уточнили, что с ним "все в порядке".

Напомним, недавно Виктор Сухоруков прокомментировал идею снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова "Брат" и выступил категорически против.

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"С ним все в порядке": актер Виктор Сухоруков выписан из больницы

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Теги: Сухоруков, больница, актер



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