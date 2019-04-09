09 Апреля 2019
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

"Ямал – в эпицентре развития Арктики": Дмитрию Артюхов рассказал об особой миссии региона

Ямало-Ненецкий автономный округ находится в эпицентре развития Арктики благодаря таким масштабным проектам, как Ямал-СПГ и разработке Бованенковского месторождения. Об этом глава арктического региона Дмитрий Артюхов заявил на заседании "Северный морской путь – ключ к развитию российской Арктики" в рамках международного форума "Арктика – территория диалога", передает корреспондент Накануне.RU.
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"Ямал, благодаря таким знаковым проектам, как Ямал-СПГ, как выход на максимальную мощность Бованенковского месторождения, находится в эпицентре развития Арктики. 70% инвестиций – более половины всего ВРП Арктической зоны - формируется здесь", - заявил Дмитрий Артюхов.

Губернатор Ямала напомнил о богатом ресурсном потенциале округа, который задает региону особую миссию.

"Почти 50 трлн кубометров газа - это особая миссия региона в масштабах всей страны – миссия по энергобезопасности, по поставкам ресурсов за границу, это заказы на десятки - сотни предприятий. Мы видим это по проекту в Сабетте, который обеспечил работой десятки регионов и сотни предприятий. И это, конечно, налоговые поступления, которые помогают развиваться всей стране", - отметил Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: forumarctica.ru

Напомним, Ямало-Ненецкий автономный округ участвует в работе Международного арктического форума – масштабной дискуссионной площадки по обсуждению актуальных вопросов развития северных регионов. Основной темой нынешнего форума стало развитие транспортной инфраструктуры. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее перечислил масштабные проекты, которые предстоит реализовать региону: снять инфраструктурные ограничения – создать новую транспортную карту Арктики, увеличить грузопоток по Северному морскому пути и создать комфортные условия для жизни людей.

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"Ямал – в эпицентре развития Арктики": Дмитрию Артюхов рассказал об особой миссии региона

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Теги: арктика, арктический форум, янао, ямал, дмитрий артюхов



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