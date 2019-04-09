09 Апреля 2019
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Общество Курганская область

"Пять процентов - это просто мечта". Зауральские строители не берут заказы, потому что отрабатывают "на ноль"

В Кургане предприниматели, занимающиеся строительным бизнесом, пожаловались чиновникам на отсутствие прибыли, передает корреспондент Накануне.RU.

Разговор состоялся в рамках круглого стола по проблемам развития строительной отрасли в Курганской области.

Выступая перед чиновниками, крупный курганский застройщик Владлен Воробейчик отметил, что у предприятия практически отсутствует прибыль - именно поэтому его организация сейчас все реже принимает участие в электронных аукционах.

Воробейчик добавил, что нередки случаи, когда после сдачи объектов сам остаешься в минусе.

Виктор Пузенко, Владлен Воробейчик(2019)|Фото:Накануне.RU

"В связи с тем, что сумма контракта на строительство в аукционе уже заведомо занижена, мы выходим на прибыль где-то примерно в 5%. Но и это уже просто мечта. Мы работаем в ноль, чтобы сохранить хотя бы коллектив, наших работников", - отметил застройщик.

Руководитель компании "Комфорт" Виктор Пузенко, чья фирма вот уже более 30 лет работает в сфере строительства Курганской области, отметил, что его рабочие строили разные объекты - школы и детские сады. Он привел в пример случай, когда его организация строила дом для детей-сирот. Бизнесмен платил за сдачу каждой квартиры более 20 тыс. руб.

"Зачем нам платить за каждую квартиру? Если потом приходит хозяин и переоформляет ее на себя", - отметил Пузенко.

Он добавил, что работе порой препятствуют и сотрудники антимонопольной службы, которые штрафуют участников аукционов.

В ответ на эти заявления первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Андрей Борисов отметил, что невозможно угодить абсолютно всем предпринимателям.

"Сделать так, чтобы всем было выгодно - это значит сделать так, что бюджет понесет убытки. Мы не имеем на это права", - добавил Борисов.

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"Пять процентов - это просто мечта". Зауральские строители не берут заказы, потому что отрабатывают "на ноль"

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Теги: Владлен Воробейчик, Виктор Пузенко, строители, бизнес, объекты, заказы, Курган, Зауралье



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