09 Апреля 2019
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Экономика В России

"Ведомости" могут быть проданы бывшему топ-менеджеру ЮКОСа

Газета "Ведомости" может быть продана за 15 млн евро - владелец ресурса Демьян Кудрявцев, утративший российское гражданство в 2017, перестал считать газетный бизнес в России перспективным. По данным Коммерсанта, сделка обсуждалась с владельцем инвесткомпанией Arbat Capital Алексеем Голубовичем - выходцем из структур ЮКОС, однако твердых договоренностей на сегодняшний день нет. Собеседники Ъ высказали мнение, что в случае успеха Arbat может выступать инструментом для привлечения сторонних инвестиций или быть посредником, тогда как реальным покупателем будет выступать другое лицо.

Источники Ъ добавляют также, что вероятность продажи "Ведомостей" рассматривается около двух лет. За это время издание вышло из "минуса" и начало приносить прибыль.

"Ведомостями" с 2015 года через "Бизнес ньюс медиа" владеет компания Аркан Инвестмент, принадлежащая супруге Демьяна Кудрявцева. Вместе с газетой Кудрявцев тогда приобрел часть журналов Men's Health, Harvard Business Review, National Geographic, Агроинвестор, а также газету The Moscow Times. Назвать текущую цену собеседники Ъ затруднились, поскольку рынок давно не видел подобных сделок, однако один из них предположил, что продавец получит за "Ведомости" столько же, сколько заплатил в 2015 году за всю газету с учетом ее долга перед акционерами, который был приобретен с дисконтом, и часть журналов, то есть €15 млн, при этом сохранит журнальный бизнес.

Любопытно, что потенциальный покупатель "Ведомостей" - Голубович в начале 1990-х занимался издательством финансовой литературы в основанной им компании "Менатеп-Информ", затем возглавлял инвестиционное управление банка "Менатеп", а позднее был топ-менеджером нефтяной компании ЮКОС. В 2007 году господин Голубович основал компанию Arbat Capital, которая занимается консалтингом в области инвестиций.

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"Ведомости" могут быть проданы бывшему топ-менеджеру ЮКОСа

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Теги: ведомости, продажа, газета, демьян кудрявцев, алексей голубович, юкос



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