Виновнику аварии на Фурманова в Екатеринбурге продлили арест до мая

Виновнику аварии на улице Фурманова в Екатеринбурге продлили арест. Он останется в СИЗО до 13 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, страшное ДТП произошло 14 ноября прошлого года: водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Сидевшему за рулем Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Следствие по делу продолжается.

Добавим, что в конце прошлого года стало известно, что пострадавшие в аварии на Фурманова женщина и ее двухлетний сын идут на поправку.