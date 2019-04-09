На Ямале границы заказника могут передвинуть ради добычи нефти

Жителям Тазовского района предварительно удалось отстоять биологический заказник "Мессо-Яхинский", границы которого могли быть пересмотрены ради изучения запасов нефти. Предложение об исключении из территории охраняемой природной зоны порядка 3,5 тыс. гектаров выдвинула компания "Мессояханефтегаз", но после первого раунда обсуждения с участием КМН и чиновников, проект решено доработать, передает корреспондент Накануне.RU.

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Заказник "Мессо-Яхинский" почти наполовину находится в зоне Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского лицензионных участков в Тазовском районе Ямала, которые разрабатывает "Мессояханефтегаз". Запасы оцениваются в в 465 млн т нефти и газового конденсата и 170 млрд кубометров газа. В 2013-2014 г. нефтяникам удалось добиться переноса границ заказника ради добычи нефти: из состава заказника тогда вывели 5,5 тыс. гектаров, но включили припойменные земли площадью 28,5 тыс. га. Общая площадь ООПТ увеличилась до 114 тыс. га. Тогда изъять земли для проведения работ нефтяникам удалось со второй попытки, после корректировки проекта и его обсуждения с ассоциацией "Ямал - потомкам!". Новый планы нефтяников вновь вызвали недовольство жителей района.

Рабочую встречу с представителями ассоциации, жителями и нефтяниками районная администрация провела 8 апреля. Свое мнение по проекту высказала и служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО. Нефтяники рассказали о намерениях начать научно-исследовательскую работу на участке в 3,5 тыс. га, для чего эти земли вероятнее всего нужно будет исключить из состава заказника.

В заказнике не запрещено вести традиционную хозяйственную деятельность, представители КМН охотятся, рыбачат, объясняет руководитель районного отделения ассоциации "Ямал - потомкам!", участник встречи Виталий Садыков. На той территории, где появятся объекты ТЭК, этой возможности не будет. "Основная кормилица - река Мессояха, доступ к которой должен сохраниться. Проектом будут заниматься научные сотрудники, они должны обоснованно доказать безопасность проекта", - рассказал он Накануне.RU.

Участники встречи сошлись во мнении, что главное - прийти к тому варианту проекта, который устроит всех, и минимизировать воздействие на окружающую среду, отметили в районной администрации.

"Учитывая аргументы присутствующих, так как рассматриваемые участки являются ценными для экосистемы, было принято решение об изучении других вариантов переноса границ территории Мессо-Яхинского заказника. Одним из вариантов могло бы стать сохранение нетронутой километровой буферной зоны пойменной части реки Мессо-Яха, поскольку именно эта территория и представляет наибольшую ценность.", - рассказали Накануне.RU в администрации Тазовского района.

Напомним, нефтяники смогут зайти и в другой окружной заказник. Как сообщало Накануне.RU, Минприроды выставило на торги Южно-Байдарацкий участок, расположенный в заказнике "Ямальский". В департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО отмечали, что современные методики проведения геологических изысканий не окажут существенного негативного воздействия на состояние природных комплексов и компонентов заказника.