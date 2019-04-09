09 Апреля 2019
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Росавтодор выделит Пермскому краю более миллиарда на ремонт дорог

Росавтодор выделит Пермскому краю из федерального бюджета 1,2 млрд руб. для реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Отмечается, что в 2019 году работа будет вестись на 55 объектах - трех региональных дорогах и 52 дорогах местного значения. Отремонтировать планируется 78,4 км дорог, реконструировать - 9,1 км, построить - 3,3 км. По информации краевого минтранса, это позволит обеспечить прирост нормативного состояния дорог для достижения значений показателей.

Государственные контракты в настоящий момент заключены по восьми объектам. Остальные 47 находятся в стадии конкурсных процедур: разыскивается подрядчик на выполнение работ. Контракты должны быть заключены до 31 мая.

Отметим, что ранее губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркивал важность улучшения состояния дорог, поскольку оно напрямую влияет на безопасность жителей и уровень жизни в регионе.

дорога, трасса(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Работа по заключению так называемых "денежных" соглашений с Росавтодором о предоставлении межбюджетных трансфертов завершена в 83 регионах-участников национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Эти соглашения предусматривают федеральное финансирование дорожной деятельности субъектов для исполнения ими принятых обязательств по достижению целевых показателей нацпроекта.

В 2019 году общий объем межбюджетных трансфертов, распределенных законом о федеральном бюджете, составляет 106,2 млрд руб. Правила их предоставления и распределения утверждены Правительством РФ.

Сейчас территории подписывают аналогичные соглашения с органами местного самоуправления, чтобы успеть провести конкурс по отбору подрядчика. В Пермском крае, а также в республиках Бурятия и Коми, Удмуртской Республике, Новосибирской, Самарской, Смоленской, Свердловской, Пензенской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Брянской и Калужской областях, а также Алтайском и Краснодарском краях уже заключено 100% соглашений с муниципалитетами.

дорога, трасса(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Отметим, что этому этапу предшествовало формирование региональных проектов — каждый субъект разработал их с перспективой на шесть лет. Были определены перечни работ по конкретным дорожным объектам на 2019-2021 годы и укрупненный перечень до завершения реализации национального проекта (2022–2024). Программы рассматривали, корректировали и дорабатывали осенью прошлого года. Итогом совместной работы Росавтодора и региональных проектных офисов стало согласование паспортов проектов.

Они включают свыше 6 тыс. объектов, более 60% из них уже включены в план-график торгов

Отметим, что всего в рамках нацпроекта в 2019 году планируется привести в нормативное состояние 6,4 тыс. км региональных трасс и 9 тыс. км дорожной сети городских агломераций. Кроме того, в числе ключевых целей - снижение смертности в результате ДТП, уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, а также снижение уровня аварийности.

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Росавтодор выделит Пермскому краю более миллиарда на ремонт дорог

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Теги: дорога, трасса, ремонт, Росавтодор, безопасные и качественные дороги, национальный проект



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