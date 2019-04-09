"Около 30% будет экономии". Курганские дорожники пожаловались на поздние аукционы по ремонту трасс

В Кургане прошел круглый стол с участием представителей дорожных организаций региона, чиновников и общественников, где обсудили проблемы в этой сфере, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, это уже второй круглый стол, где бизнесмены и власть обсуждают проблемы в различных отраслях. Правительству Зауралья сейчас, как ранее заявлял вице-губернатор области Владислав Кузнецов, важно получить обратную связь от участников и экспертов отраслей, чтобы написать совместно программу развития региона, а не выдумывать ее самим.

Дорожники попросили представителей власти, чтобы электронные аукционы по летней ремонтно-дорожной кампании проводились зимой - это существенно снизит затраты предпринимателей на поставку необходимых материалов.

"Чтобы предприятия выполнили качественно и в срок работы по ремонту или строительству дорог в летний строительный сезон - это 6 месяцев - нам необходимо подготовиться: заготовить строительные материалы, подготовить технику, отремонтировать асфальто-бетонные заводы. Нужно еще знать какой портфель нарядов, заказов у предприятия к весеннему периоду есть. А сейчас получается, что аукционы в электронном виде еще не проведены, только начинается их проведение. Если мы будем закупать материалы зимой, то их железнодорожная доставка в зимний период выйдет в 30-50% дешевле, чем весной или летом", - сказал гендиректор "Варгашинского ДРСП" Дмитрий Нечаев.

Он отметил, что дорожникам необходимо понимать объем работ.

"У меня есть просьба к представителям заказчика и к представителям власти - организовывать процедуру аукционов в зимний период. Мы же должны подготовиться", - добавил он.

Нечаев обозначил еще одну проблему, которая, по его словам, мешает работать курганским дорожникам.

"В прошлом году дорожные предприятия не могли участвовать в аукционах федерального значения, которые касаются трассы "Иртыш". Заказчик сделал такие условия, что, согласно федеральному закону №44, курганские предприятия не могли участвовать в капитальных аукционах. Необходимо, чтобы наши местные дорожники могли забирать эти аукционы. Всем дорожникам Курганской области хватит объема работ", - отметил дорожник.

Первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Андрей Борисов отметил, что в правительстве уже вовсю размышляют над решениями обеих проблем.

"И юристы, и финансисты - все правительство - будут заниматься этим вопросом", - отметил Борисов.

По его словам, Нечаев назвал абсолютно верную цифру в 30% экономии.

"Это огромная разница, да", - подтвердил Борисов.

Он также добавил, что к 2020 году власти попробуют решить вопросы по обеспечению заказами дорожников Курганской области.

"Здесь нужно взаимодействовать с федеральными дорожниками, чтобы они с нами общались. Этот процесс тоже налаживается, думаю, что к следующему году тоже выйдем на нормализацию данного процесса", - отметил Борисов.