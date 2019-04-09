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Общество Свердловская область

Проверить гарантийные дороги и прибрать город: Высокинский поставил задачи службам Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поставил городским службам задачи на предстоящий месяц. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, в основном они касаются благоустройства города и приведения его в порядок после зимнего сезона.

В первую очередь Высокинский потребовал проверить все дороги, которые находятся на гарантии - то есть те, что были отремонтированы за последние три года, после чего главам районов необходимо подготовить предложения по устранению дефектов и исполнению гарантийных обязательств.

Также мэр заявил о необходимости вести ямочный ремонт на всех остальных улицах, восстановить все дорожные ограждения и установить их владельцев в случае необходимости. Кроме этого, Высокинский поставил задачу обратить внимание на восстановление элементов благоустройства (дорог, газон, тротуаров, пешеходных переходов) после проведения раскопок.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Стоит отметить, что с 1 по 30 апреля в Екатеринбурге проходит месячник чистоты - генеральная уборка города перед летним сезоном. Все районные ДЭУ сосредоточены на мойке дорог по лотку, тротуаров и ограждений, парковочных карманов. Как заверили в мэрии, мойка проводится с применением специального шампуня.

Также рабочие уже приступили к подборке мусора с газонов и их уборке "под грабли", активно ведутся работы по помывке и ремонту дорожных знаков и светофоров. Моют и общественный транспорт.

Как уточнили в администрации, общегородской День чистоты будет проведен в субботу, 27 апреля, если погодные условия будут благоприятными.

Напомним, недавно Александр Высокинский провел очередной объезд районов Екатеринбурга, по итогам которого ряд чиновников были уволены, а другие получили выговоры из-за собственной нерадивости при уборке территорий от снега и грязи.

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Проверить гарантийные дороги и прибрать город: Высокинский поставил задачи службам Екатеринбурга

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Теги: Высокинский, задачи, Екатеринбург



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