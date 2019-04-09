Газовиков призвали отказаться от иностранного программного обеспечения

Использование иностранного программного обеспечения (ПО) на российских СПГ-заводах угрожает безопасности производств, заявил член комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. По его словам, зарубежное ПО может иметь скрытый функционал, передает корреспондент Накануне.RU.

Порядка 80% ПО, которое используется на СПГ-заводах, - иностранного производства, сказал Селезнев на дискуссии арктического форума.

"Оборудование может быть сколько угодно локализовано, но управляется оно иностранным ПО, которое может работать с какими-то незадекларированными возможностями", - отметил депутат.

Государству необходимо озаботиться информационной безопасностью и формировать госзаказ на отечественное ПО, добавил Селезнев. "На горизонте 2025 г. нужно стремиться перейти на отечественные разработки", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, Правителдьство РФ в 2018 г. утвердило директиву, по которой крупные госкомпании к 2022 г. должны заместить порядка 50% иностранного ПО российскими разработками.