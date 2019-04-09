На пост зампредседателя Седьмого кассационного суда рекомендован Борис Горлач

Напомним, председателем Седьмого кассационного суда стал экс-председатель Челябинского облсуда Сергей Минин. В конце декабря ВККС рекомендовала кандидатуру Вячеслава Малашковца на должность председателя Челябинского облсуда.

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала председателя Ленинского районного суда Челябинска Бориса Горлача на пост заместителя председателя Седьмого кассационного суда. Соответствующая информация опубликована на сайте ВККС, передает корреспондент Накануне.RU .





