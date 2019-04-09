В Екатеринбурге четверо сотрудников детсада получили выговоры из-за сбежавшего ребенка

Прокуратура завершила проверку, начатую в связи с самовольным уходом 3-летнего ребенка из детского сада в Екатеринбурге. Виновные понесли наказание.

Напомним, все случилось днем 15 марта в детсаду комбинированного вида "Надежда" №252, что на улице Фрезеровщиков: воспитанник младшей группы вышел за пределы учреждения. Как показала проверка, при этом воспитательница не проконтролировала ситуацию, а после исчезновения ребенка заведующая не обратилась в правоохранительные органы и ничего не сообщила. Малолетнего нашли примерно через 20 минут после ухода: его обнаружил случайно проезжавший мимо сотрудник полиции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по итогам проверки в адрес директора детсада внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних, усилен контроль за исполнением служебных обязанностей сотрудников.

Кроме этого, к дисциплинарной ответственности были привлечены четыре сотрудника "Надежды": заведующая учреждением, заведующий хозяйством, воспитатель и младший воспитатель получили выговоры.