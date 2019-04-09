Британские журналисты воспели успех "русских политтехнологов" на Мадагаскаре

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом

Британские журналисты воспели успех "русских политтехнологов" на Мадагаскаре

«Би-би-си» провела так называемое расследование, в рамках которого тщетно пыталась доказать якобы участие политтехнологов из России в выборах президента Мадагаскара.  Как выяснилось, заявления журналистов - пустой звук. Ни одного доказательства, кроме физического присутствия граждан РФ на острове, в расследовании нет.  Ну, это действительно повод гордиться политтехнологиям России, если для вмешательства в выборы чужой страны достаточно просто отправиться туда туристом.

В видео на YouTube-канале «Би-би-си» рассказывается о группе граждан РФ, которая приехала на Мадагаскар отдыхать. Интересное доказательство. Или же интервью с пастором Майолом, который «встречался с россиянами». Правда, он не уверен в их национальности, и по его же словам, гости не говорили о своей принадлежности к каким-либо государственным или частным структурам.

мадагаскар, остров, океан(2019)|Фото:yandex.com

Согласно заявлению Майола, российские политтехнологи снова проявили чудеса вмешательств в выборы просто показав «чемодан с деньгами», но оставив его у себя. А финансирует данную «организацию», согласно бездоказательным утверждениям зарубежного СМИ, бизнесмен Евгений Пригожин, ранее уже опровергший все слухи.

Стоит отметить, что само нахождение иностранцев на Мадагаскаре естественно и не запрещено законом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Британские журналисты воспели успех "русских политтехнологов" на Мадагаскаре

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мадагаскар, выборы президента, российские политтехнологи, би-би-си



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 435

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети