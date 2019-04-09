Британские журналисты воспели успех "русских политтехнологов" на Мадагаскаре

«Би-би-си» провела так называемое расследование, в рамках которого тщетно пыталась доказать якобы участие политтехнологов из России в выборах президента Мадагаскара. Как выяснилось, заявления журналистов - пустой звук. Ни одного доказательства, кроме физического присутствия граждан РФ на острове, в расследовании нет. Ну, это действительно повод гордиться политтехнологиям России, если для вмешательства в выборы чужой страны достаточно просто отправиться туда туристом.

В видео на YouTube-канале «Би-би-си» рассказывается о группе граждан РФ, которая приехала на Мадагаскар отдыхать. Интересное доказательство. Или же интервью с пастором Майолом, который «встречался с россиянами». Правда, он не уверен в их национальности, и по его же словам, гости не говорили о своей принадлежности к каким-либо государственным или частным структурам.

Согласно заявлению Майола, российские политтехнологи снова проявили чудеса вмешательств в выборы просто показав «чемодан с деньгами», но оставив его у себя. А финансирует данную «организацию», согласно бездоказательным утверждениям зарубежного СМИ, бизнесмен Евгений Пригожин, ранее уже опровергший все слухи.

Стоит отметить, что само нахождение иностранцев на Мадагаскаре естественно и не запрещено законом.