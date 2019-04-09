В больнице Югорска нашли новую партию просроченного детского питания. Предыдущую хранили в помещении рядом с моргом

Депутат Югорска Андрей Пантин на своей странице в социальной сети Facebook сообщил об обнаружении новой партии просроченного детского питания в Югорской городской больнице, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата, 64 тысячи пачек детского питания, среди которых были молочные смеси и каши фирм: Nan, Nutrilak, Nestle, на сумму порядка 12 млн руб., были обнаружены в подвальном помещении инфекционного отделения Югорской городской больницы, в отделении иммунологии, а также в здании старой городской аптеки по адресу ул. 40 лет Победы.

У 32 тыс. пачек на сумму 5,5 млн руб. срок годности истек 25 марта 2019 г., у 2400 пачек на 380 тыс. руб. - 31 марта. Еще в нескольких партиях срок годности истекает в ближайшее время: у 20 тыс. пачек на 4,5 млн руб. - до 30 апреля, у 9 тыс. на сумму 1,3 млн руб. - до 31 мая.

"Скорее всего, имеет место систематическая закупка за бюджетные средства большего количества питания, чем требуется, причем значительная часть уже с подходящим к истечению сроком, что может говорить о классической коррупционной схеме закупок", - предположил депутат.

Он направил новое обращение в ОМВД по Югорску с просьбой проанализировать все закупки детского питания, медицинского оборудования, проведения ремонтных работ, где есть вероятность получения "откатов" за поставку продукции или производства работ, оплаченных за счет бюджета за последние три года.

Получить комментарий от департамента здравоохранения Югры не удалось. Направлен официальный запрос.

Напомним, ранее депутат гордумы Антон Пантин сообщил о найденном просроченном детском питании в морге. В департаменте общественных и внешних связей округа пояснили, что в здании, где находится морг, размещены, в том числе, склады. В одном из таких помещений и обнаружили детское питание с истекшим сроком годности.

"Они хранятся, как и следует, в общебольничном блоке", - сообщали в департаменте.

Позже стало известно, что шесть сотрудников больницы привлечены к дисциплинарной ответственности.