Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Досрочные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. Об этом в своем телевизионном обращении заявил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, он советовался по этому поводу с ушедшим в отставку Нурсултаном Назарбаевым, спикерами обеих палат парламента и премьер-министром страны. Токаев добавил, что решение согласовано с Конституционным советом, также он встречался и с лидерами парламентских партий.

Как напоминает "Интерфакс", последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года, глава государства избирается сроком на пять лет.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента республики после того, как его предшественник, без малого 30 лет возглавлявший страну, 19 марта объявил о своей отставке. В начале апреля Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.