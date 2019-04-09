09 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Досрочные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. Об этом в своем телевизионном обращении заявил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.
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По его словам, он советовался по этому поводу с ушедшим в отставку Нурсултаном Назарбаевым, спикерами обеих палат парламента и премьер-министром страны. Токаев добавил, что решение согласовано с Конституционным советом, также он встречался и с лидерами парламентских партий.

Как напоминает "Интерфакс", последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года, глава государства избирается сроком на пять лет.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента республики после того, как его предшественник, без малого 30 лет возглавлявший страну, 19 марта объявил о своей отставке. В начале апреля Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

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Теги: Токаев, выборы, Казахстан, президент



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