Челябинской области грозят вспышки смертельно опасных болезней из-за неразберихи с лицензиями

Челябинская прачечная "Респект" намерена через суд признать недействительным решение УФАС. Организации, которые оказывают услуги медорганизациям, обязали иметь медицинскую лицензию. Однако руководитель "Респект" Маргарита Витергольд считает, что такое решение не только не защитит рынок от недобросовестных участников, но может привести к вспышкам заражения смертельно опасными болезнями, передает корреспондент Накануне.RU.

В мае прошлого года организатором аукциона была отклонена заявка на участие в торгах прачечной "Респект, поскольку у организации нет лицензии на осуществление медицинской деятельности в области дезинфектологии. Организация обратилась с жалобой в УФАС, однако ведомство встало на сторону организатора.

Представитель общества "Респект" юрист Евгений Епанешников рассказал, что в письме Росздравнадзора от 2013 года указывается, что наличие лицензии на медицинскую деятельность необходима исключительно в рамках оказания медицинской помощи.

"Стирка медицинского белья имеет свои особенности в силу его назначения и влияет на особенности технологии этого процесса. При этом стирка остается стиркой и не превращается в медицинскую деятельность, связанную с подавлением очагов инфекции или их предупреждением, которая требует специального оборудования, квалификации персонала, приемов и методов ее проведения", - подчеркнул он.

Такой же позиции придерживается и Минздрав РФ.

"В ответ на наш запрос от 15 июня 2018 года нам поступил ответ от Минздрава, в котором четко сказано, что ввиду того, что прачечная не оказывает услуги по медицинской помощи, иметь лицензию нам не нужно", - рассказала Маргарита Витергольд.

По ее мнению, наличие медицинской лицензии не только не защитит рынок от недобросовестных участников, но может привести к вспышкам заражения смертельно опасными болезнями.

"Наличие медицинской лицензии у прачечных позволяет оказывать услуги по дезинфекции в удаленных от медучреждений прачечных. Если раньше опасное белье проходило дезинфекцию в специальных комнатах при тех же больницах, то сейчас снимается ответственность с медучреждений за обеззараживание белья вопреки п. 4.7. Технологии обработки белья в медучреждениях. Откровенно говоря, я бы не хотела жить в городе, где, к примеру, туберкулезная больница везет белье через весь город на дезинфекцию, подвергая заражению и сотрудников больницы, и персонал компании-перевозчика, и работников прачечных", - отметила она.

Вопрос лицензирования рассматривался на круглом столе в Общественной палате области, по итогам которого подготовлен проект изменений в Постановление Правительству №291 об исключении целого ряда видов деятельности из перечня лицензируемых организаций в сфере дезинфектологии.

"Но это пока только проект, и что будет в окончательном варианте из утвержденного перечня, сказать сложно", - рассказал председатель комиссии по развитию экономики и правовым вопросам Общественной палаты Алексей Ларин.