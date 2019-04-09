Памятники Гагарину и Пушкину в Москве отмоют к концу апреля

Памятники космонавту Юрию Гагарину и поэту Александру Пушкину в Москве отмоют к концу апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии столицы.

"Два знаковых памятника в Москве ждет весенняя промывка. До конца месяца привести в порядок после холодов планируют монументы первому космонавту планеты Юрию Гагарину и классику русской литературы Александру Пушкину", - говорится в сообщении.

Все работы будут контролировать специалисты столичного Департамента культурного наследия.

Промывка монументов будет осуществляться с использованием автовышки и моющего аппарата с функцией регулирования мощности подачи струй воды. "Регулярная промывка памятников входит в перечень профилактических мер по уходу за ними после реставрации. В них также включен мониторинг состояния сохранности памятников, реставрационных материалов и конструкций, а кроме того, их покрытие особыми составами, защищающими от негативного воздействия внешней среды", - прокомментировал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.