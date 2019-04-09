09 Апреля 2019
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Минэнерго прогнозирует рост производства СПГ в России до 140 млн тонн

Россия к 2030 г. может занять до 20% рынка мирового рынка сжиженного природного газа, заявил министр энергетики России Александр Новак. Производство СПГ в России может достичь 100-140 млн т, сообщил министр на международном арктическом форуме.
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СПГ отвоевывает рынок у традиционного газа, по оценкам экспертов, к 2015 г. на сжиженный газ будет приходиться 51% мировой торговли, к 2040 г. - 60%, передает корреспондент Накануне.RU. Его потребление растет более высокими темпами, нежели спрос на трубопроводный газ, СПГ поставляется в 42 страны.

В период до 2035 г. Россия нацеливается на 100-140 млн т производства СПГ, сказал Александр Новак. По словам министра энергетики, в России ресурсная база для СПГ-проектов только на Ямале и полуострове Гыдан составляет 7,7 трлн кубических метров - это 230 млн т СПГ.

"В 2018 г. мы уже вышли на показатель 27 млн т СПГ, к 2025 г. мы имеем возможность выйти на 73 млн т. К 2035 г. мы ставим для себя цифру в 113 млн т. В России есть все возможности для того, чтобы занять на рынке свою долю с сегодняшних 9% до 15-20% мирового рынка", - сказал Александр Новак.

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Минэнерго прогнозирует рост производства СПГ в России до 140 млн тонн

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Теги: Арктический форум, СПГ, Арктика - территория диалога, сжиженный газ, Александр Новак



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