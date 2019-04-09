"Закон Клишаса" в действии? Активистов "Стоп-ГОКа" требуют заблокировать в соцсети

Начальнику Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД по Челябинской области поступил рапорт по обращению неизвестной широкой публике гражданки с требованием заблокировать сообщество "Стоп-ГОК" в популярной соцсети. Об этом Накануне.RU сообщили активисты движения "Стоп-ГОК".

Как следует из рапорта подчиненных полковника полиции, имеется обращение гражданки, которая усмотрела признаки экстремизма в материалах, размещаемых активистами в сообществе "Стоп-ГОКа". В рапорте уточняется, что одновременно последовало обращение в прокуратуру с просьбой принятия мер для реагирования в рамках ст. 20.29 КоАП РФ (ограничение доступа к интернет-странице) по обращению гражданки.

Вся история тянется с февраля, но стало известно о внутренней переписке лишь сейчас, оперативно выяснить, какова дальнейшая судьба документов, в ГУ МВД по Челябинской области не удалось.

Прецеденты блокировки экологических сообществ уже имеются, недавно "Вконтакте" заблокировал самую крупную группу антимусорного протеста в Архангельской области.

Между тем активисты протестного движения "Стоп-ГОК" подали целую серию уведомлений в мэрию Челябинска о проведении массовых мероприятий. В одном случае они просят челябинские власти согласовать площадку для проведения пикета у памятника Орлёнку 13 апреля, в другом имеется заявка на проведение митинга протеста на Алом поле 20 или 21 апреля. Ответа из мэрии Челябинска пока нет.

В конце марта мы рассказывали о пикете активистов "Стоп-ГОКа" в Челябинске, который прошел практически на остановке общественного транспорта и на который стоп-гоковцы пригласили врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.