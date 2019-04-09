Госдума расширила "коммерческие" полномочия "Роскосмоса" на фоне претензий Генпрокуратуры

Депутаты нижней палаты парламента расширили полномочия госкорпорации "Роскосмос".

Расширяется перечень организационно-правовых форм входящих в состав ГК "Роскосмос" организаций, происходит это за счет включения в него ООО, АНО, ассоциаций, фондов и организаций других типов.

Сам "Роскосмос" наделяется полномочиями по созданию коммерческих и некоммерческих организаций, сможет принимать участие в организациях иностранных юрисдикций.

Пакет законов принят в третьем, окончательном чтении, уточняет "Регнум".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Генпрокуратура выявила масштабные хищения на подведомственных предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса". В докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 г., преданном в Совет Федерации, содержится упоминание о расхищении 1,6 млрд руб., предназначавшихся для модернизации производственной базы и создания новейших перспективных разработок вооружения.