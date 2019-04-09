09 Апреля 2019
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Политика В России За рубежом

Лавров: Россию тревожит милитаризация Арктики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об озабоченности Москвы в связи с милитаризацией Арктики.
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Как заявил глава МИД, выступая на форуме "Арктика - территория диалога", есть тенденция наращивания военного присутствия некоторых западных государств в Заполярье, стремящихся снизить роль РФ в этом регионе. Лавров отметил, что России принадлежит самая большая арктическая зона и в последнее время в разы увеличена деятельность по развитию этих территорий. По его словам, Россию тревожит милитаризация Арктики.

"Я очень надеюсь, что в Арктике будут доминировать не военные учения, а будет преобладать тот дух, который сложился в Арктическом совете", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров(2014)|Фото:Накануне.RU

Также глава российского МИД выразил мнение, что недавно состоявшиеся тактические маневры, которые отрабатывают некоторые западные страны в Арктике, предельно агрессивны по своей антироссийской заряженности, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в "Газпроме" ранее заявляли, что для освоения запасов Арктики России нужна технологическая независимость.

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Лавров: Россию тревожит милитаризация Арктики

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Теги: Арктика, Россия, Лавров



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