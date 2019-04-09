Сельскому хозяйству посулили удвоение частных инвестиций. Без поддержки государства этого не добиться

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Курганская область Челябинская область Тюменская область Центральный ФО Южный ФО Приволжский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым

Сельскому хозяйству посулили удвоение частных инвестиций. Без поддержки государства этого не добиться

Комплекс государственных мер по повышению объема частных инвестиций в сельское хозяйство обсудили на совещании заместителей министра сельского хозяйства Елены Фастовой и Оксаны Лут. Мероприятие состоялось при участии представителей Минсельхоза, отраслевых союзов, бизнес-сообщества и специалистов Минэкономразвития, сообщает пресс-служба федерального аграрного ведомства.

До этого Правительство РФ утвердило план действий по ускорению темпа роста инвестиций до 25% доли в ВВП. Минсельхоз, согласно этому плану, должен увеличить объем привлекаемых частных средств в сельское и лесное хозяйство, охоту и рыболовство до 822 млрд руб. к 2024 г. (444 млрд руб. в 2017 г.), объем инвестиций в производство пищевых продуктов планируется увеличить за указанный период до 356 млрд руб. по сравнению с 192 млрд руб. в 2017 г.

При этом Минэкономразвития занимается разработкой нефинансовых мер господдержки.

Директор ассоциации "Росспецмаш", председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин считает, что цифры, обозначенные для повышения частных инвестиций как необходимые, вполне реальны, и сельское хозяйство имеет большой потенциал:

"У нас много земель заброшено, порядка 35 млн гектаров, и урожайность можно поднять раза в полтора, и по зерновым, и рынок мясопродуктов, можно увеличивать экспорт. В принципе это возможно - можно увеличить производство, привлечь инвестиции, но для этого нужно принять ряд мер".

В частности, от государства требуется снижение налоговой нагрузки, снижение ставки по кредитам, необходимо сделать все, чтобы сельским хозяйством было выгодно заниматься. По мнению эксперта, нужно не только бороться за внешние рынки, но и собственный рынок уметь защищать и расширять.

"Расширять свой собственный рынок можно за счет повышения качества продуктов, сегодня и молоко, и сметану делают из импортного пальмового масла, но с этим надо кончать и делать упор на качественную продукцию нашего животноводства, чтобы был спрос на качественное зерно", - считает Константин Бабкин.

сельское хозяйство,коровы, ферма(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Но насколько государство к этому готово? Известный промышленник напоминает, что пока не идет речи о снижении налогов, они только повышаются и стоимость кредитов держится на предельном уровне практически сознательно: "Это находится в определенном противоречии с теми задачами и установками, которые были заявлены в отношении сельского хозяйства. Мне кажется, при этой политике привлечь новые инвестиции в сельское хозяйство будет трудно", - говорит Бабкин.

При этом в развитых странах сельское хозяйство является дотационной отраслью, эксперт напоминает, что все стараются поддерживать отечественный АПК – субсидиями, дотациями, налоговыми льготами. "Поэтому, если мы хотим создать равные условия с иностранными поставщиками для наших фермеров – и без государственных инвестиций обойтись нельзя, и без налоговых льгот, регуляции цен на продовольствие", – говорит он.

Комплекс мер, по мнению эксперта, возможен, только если изменить экономическую политику, которая сегодня нацелена на борьбу с инфляцией, на накопление денег в фондах, на имиджевые проекты, и направить ее на помощь реальному сектору.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сельскому хозяйству посулили удвоение частных инвестиций. Без поддержки государства этого не добиться

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минсельхоз, Сельское хозяйство, АПК, частные инвестиции, государственная поддержка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 435

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети