Сельскому хозяйству посулили удвоение частных инвестиций. Без поддержки государства этого не добиться

Комплекс государственных мер по повышению объема частных инвестиций в сельское хозяйство обсудили на совещании заместителей министра сельского хозяйства Елены Фастовой и Оксаны Лут. Мероприятие состоялось при участии представителей Минсельхоза, отраслевых союзов, бизнес-сообщества и специалистов Минэкономразвития, сообщает пресс-служба федерального аграрного ведомства.

До этого Правительство РФ утвердило план действий по ускорению темпа роста инвестиций до 25% доли в ВВП. Минсельхоз, согласно этому плану, должен увеличить объем привлекаемых частных средств в сельское и лесное хозяйство, охоту и рыболовство до 822 млрд руб. к 2024 г. (444 млрд руб. в 2017 г.), объем инвестиций в производство пищевых продуктов планируется увеличить за указанный период до 356 млрд руб. по сравнению с 192 млрд руб. в 2017 г.

При этом Минэкономразвития занимается разработкой нефинансовых мер господдержки.

Директор ассоциации "Росспецмаш", председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин считает, что цифры, обозначенные для повышения частных инвестиций как необходимые, вполне реальны, и сельское хозяйство имеет большой потенциал:

"У нас много земель заброшено, порядка 35 млн гектаров, и урожайность можно поднять раза в полтора, и по зерновым, и рынок мясопродуктов, можно увеличивать экспорт. В принципе это возможно - можно увеличить производство, привлечь инвестиции, но для этого нужно принять ряд мер".

В частности, от государства требуется снижение налоговой нагрузки, снижение ставки по кредитам, необходимо сделать все, чтобы сельским хозяйством было выгодно заниматься. По мнению эксперта, нужно не только бороться за внешние рынки, но и собственный рынок уметь защищать и расширять.

"Расширять свой собственный рынок можно за счет повышения качества продуктов, сегодня и молоко, и сметану делают из импортного пальмового масла, но с этим надо кончать и делать упор на качественную продукцию нашего животноводства, чтобы был спрос на качественное зерно", - считает Константин Бабкин.

Но насколько государство к этому готово? Известный промышленник напоминает, что пока не идет речи о снижении налогов, они только повышаются и стоимость кредитов держится на предельном уровне практически сознательно: "Это находится в определенном противоречии с теми задачами и установками, которые были заявлены в отношении сельского хозяйства. Мне кажется, при этой политике привлечь новые инвестиции в сельское хозяйство будет трудно", - говорит Бабкин.

При этом в развитых странах сельское хозяйство является дотационной отраслью, эксперт напоминает, что все стараются поддерживать отечественный АПК – субсидиями, дотациями, налоговыми льготами. "Поэтому, если мы хотим создать равные условия с иностранными поставщиками для наших фермеров – и без государственных инвестиций обойтись нельзя, и без налоговых льгот, регуляции цен на продовольствие", – говорит он.

Комплекс мер, по мнению эксперта, возможен, только если изменить экономическую политику, которая сегодня нацелена на борьбу с инфляцией, на накопление денег в фондах, на имиджевые проекты, и направить ее на помощь реальному сектору.