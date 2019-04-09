Пустеющий Дальний Восток: даже мигранты не могут компенсировать сильнейший отток населения

Согласно проведенному мониторингу демографии РАНХиГС, отток населения с Дальнего Востока продолжается, и даже за счет мигрантов прироста населения или хотя бы компенсации за убывших, добиться не удалось. В целом же, согласно исследованию, количество покинувших Россию выросло на 16,9%, число мигрантов снизилось на 4% - в прошедшем году этот показатель оказался наименьшим с 2005 года - 124,9 тыс. человек, передает Накануне.RU.

Самый быстро теряющий население регион России - это Дальний Восток. Согласно исследованию из Дальневосточного федерального округа в 2018 г. отток населения составил 33,1 тыс., а в 2017 году это было 28,5 тыс. То есть никакие меры Правительства, в том числе знаменитый "Дальневосточный гектар" не служат своим целям и не создают прирост.

Изменить ситуацию с оттоком населения возможно, считает известный промышленник председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, лидер "Партии Дела" Константин Бабкин, но для этого нужно сделать регионы выгодными для населения.

"Для Дальнего Востока – это, прежде всего, сельское хозяйство, создание рабочих мест в предприятиях, связанных с морем, рыболовством. Для этого нужно снизить налоги, снизить стоимость кредитов и регулировать рынок так, чтобы наши рыболовы находились в условиях не хуже, чем зарубежные. Сейчас правительство, что касается и Крыма, и Дальнего Востока, делает вид, что заинтересовано в развитии дальних регионов и строит там мосты. Нужна помощь, нет притока населения – построим туннель, аэропорт, а никто по этому условному мосту в регион все равно не стремится".

При этом общее количество выбывших из России увеличилось, по сравнению с 2017 годом, на 16,9%, число мигрантов снизилось на 4%. Главным образом сократилось количество прибывших из Украины и Узбекистана, эксперты называют эти страны главными "миграционными донорами" для России, зато стабильность в этом вопросе демонстрируют Азербайджан (оттуда приехали 8,7 тыс. человек), Армения (14,4 тыс.) и Туркменистан (3 тыс.), но в основном все мигранты стремятся в Москву и Московскую область, население центрального региона за счет миграции увеличивается каждый год на 200 тыс. человек. На втором месте по популярности Санкт-Петербург (и Ленинградская область), Краснодарский край. До этого усиленно пополнявшиеся Севастополь и Крым в прошлом году увеличили население за счет миграции всего на 12,5 тыс. человек, а это меньше, чем увеличение в Тюменской области (15,7 тыс.). Отсутствие работы и доступного жилья становится основным фактором, почему мигранты не остаются в Крыму. Тоже самое касается и других "обескровленных" регионов - чем дальше от центра, тем сложнее жизнь не только для приезжих, но и для местных жителей.



Имиджевые проекты не могут привлечь дополнительное население. Более того, по мнению эксперта, даже обеспечить работой местных не всегда способны - вместе с госкорпорацией приезжают и рабочие мигранты – китайцы или турки - которые и осуществляют строительные проекты, считает Константин Бабкин:

"Это все, конечно, хорошо. Инфраструктура улучшается, но местные люди не получают возможности заработать, повысить свой жизненный уровень. Имиджевый проект не решает проблем в комплексе. Поможет только смена в целом ориентиров в экономической политике. Реальное производство против "борьбы" с инфляцией и накоплением "кубышек".

Создание условий труда для обычных людей могут спасти и Дальний Восток и без привлечения мигрантов, уверен эксперт. "Надо местным жителям дать возможность - мигранты-то какую проблему должны решить? Задача ведь у нас не заселить Дальний Восток приезжими людьми, это наш исконный регион, нужно сделать так, чтобы люди нашей культуры имели возможность жить в достатке, работать и рожать детей, тогда и проблема с демографией решится прямым путем, а не за счет миграционного прироста. С демографической ямой и оттоком населения надо бороться созданием для наших людей условий для труда, чтобы они видели здесь перспективу не только для себя, но и для детей".