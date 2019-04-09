Администрации районов Екатеринбурга не будут решать, кто является почётным горожанином

На фоне наделения дополнительными полномочиями администрации районов Екатеринбурга, одной функции их сегодня всё-таки лишили.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, теперь районные власти не смогут принимать участие в решениях о присвоении звания Почётный гражданин Екатеринбурга.

До сих пор при формировании "наградной" комиссии в неё могли входить на паритетных началах представители мэрии, городской думы и администраций районов, ходатайствующих за кандидатов. Среди членов комиссии были разночтения по поводу того, сколько человек от каждой из трёх сторон могут голосовать - либо приоритет у мэрии и думы, либо на паритетных началах - по одной трети у каждого представительства.

Чтобы исключить этот вопрос, районные администрации просто вывели за рамки комиссии: отныне решать, кто достоин присвоения звания Почётный гражданин Екатеринбурга, станут чиновники горадминистрации и депутаты представительного органа областной столицы.