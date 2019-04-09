09 Апреля 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Кунгуре двое мужчин ограбили 81-летнюю пенсионерку: забрали продукты из холодильника

В Кунгуре за грабеж осуждены двое местных жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В декабре прошлого года они незаконно проникли в надворные постройки одного из домов по ул. Бочкарева, залезли в погреб и похитили оттуда банки с соленьями, овощи. Украденное преступники погрузили в детскую коляску. После - взломали дверь и проникли в дом к 81-летней женщине.

Пенсионерка проснулась от шума и увидела злоумышленников, ворующих продукты из ее холодильника. Один из грабителей схватил женщину за шею, повалил на пол и стал удерживать. Другой продолжил наполнять пакеты продуктами. После этого похитители скрылись. Напуганная женщина вызвала полицейских.

Через несколько часов оба гражданина были задержаны и доставлены отдел полиции. Выяснилось, что они причастны и к другим преступлениям: один мужчина похитил алкоголь в одном из городских магазинов, другой обвинялся в серии краж.

Суд по совокупности преступлений одного виновного приговорил к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его подельник проведет в исправительной колонии строгого режима 6,5 лет.

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В Кунгуре двое мужчин ограбили 81-летнюю пенсионерку: забрали продукты из холодильника

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Теги: грабеж, уголовное дело, пенсионерка



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