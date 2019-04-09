В Югре мужчину, который едва не "утопил" двухлетнего ребенка, подозревают в истязании

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре мужчину подозревают в истязании двухлетнего ребенка, который чуть не утонул, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Вечером 5 апреля врачи проинформировали полицейских о госпитализации двухлетнего ребенка с признаками утопления. По предварительным данным, пока мама мальчика работала, за ним присматривал ее сожитель. Во время купания в ванной мужчина оставил ребенка ненадолго одного, а когда вернулся, обнаружил, что тот утонул.

Бригаде "скорой помощи" удалось реанимировать мальчика. После в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. Также во время осмотра врачи обнаружили в него многочисленные следы побоев.

Следственные органы СК РФ по Югре возбудили уголовное дело по статье "истязание".

По версии следствия, мужчина избивал ребенка с ноября прошлого года. Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия решением суда он заключен под стражу. Предварительно установлено, что семья приехала в Югру около девяти месяцев назад из Оренбургской области, регистрации в округе не имели, на учете в органах системы профилактики не состояли.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также решается вопрос о квалификации действий обвиняемого в части оставления ребенка без присмотра в ванной. Правовая оценка будет дана в том числе матери мальчика", - пояснили в СКР.