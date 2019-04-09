Пермские общественники считают, что решения по поддержке правительством РФ региональных проектов говорит о востребованности регионального опыта

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Пермские общественники считают, что решения по поддержке правительством РФ региональных проектов говорит о востребованности регионального опыта

Пермский край можно уверенно назвать передовым регионом по внедрению проекта «Новая поликлиника», считает  председатель правления пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова.

Как известно, по итогам рабочего визита Дмитрия Медведева в Пермь принято решение о том, что правительство РФ поддержит строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета и нового корпуса инфекционной больницы. Премьер уже дал соответствующие поручения федеральным министерствам - минздраву, минкультуры, минфину и минэкономразвития, сообщили Накануне.RU пресс-службе губернатора Пермского края.

Реализация национальных проектов в регионах сейчас на постоянном контроле федерального центра. Одна из главных задач рабочей поездки Медведева в Пермь - это как раз изучение того, что происходит на местах, в регионах.

поликлиника, проект "Новая поликлиника"(2018)|Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

"Пермские наработки в рамках проекта «Новая поликлиника» очень важны для медицинского сообщества. Наш регион в каком-то смысле уникален - мы первые начали внедрять этот проект в 2017 году, то есть первый опыт, первые результаты есть только у нас, - говорит Юлия Каракулова, -  Сегодня мы являемся передовым регионом по включению всей поликлинической сети к этому проекту. В других регионах это только начинается, мы же можем теперь делиться с ними опытом. Очень важно, что этот проект был направлен на улучшение доступности медицинской помощи и, конечно, на выполнение указов президента по национальному проекту «Здравоохранение». Наша главная задача – снижение смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, от социально значимых заболеваний. И, безусловно, всё это можно сделать только лишь активировав работу первичного звена – наших поликлиник. Именно от работы участковых врачей-терапевтов зависит здоровье нашего населения, на что и направлен в принципе вот этот проект. Так что, повторюсь, показать наш опыт второму человеку в государстве – это очень важно, это говорит о востребованности нашего опыта".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермские общественники считают, что решения по поддержке правительством РФ региональных проектов говорит о востребованности регионального опыта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: новая поликлиника, дмитрий медведев, здравоохранение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 430

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети