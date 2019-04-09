Пермские общественники считают, что решения по поддержке правительством РФ региональных проектов говорит о востребованности регионального опыта

Пермский край можно уверенно назвать передовым регионом по внедрению проекта «Новая поликлиника», считает председатель правления пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова.

Как известно, по итогам рабочего визита Дмитрия Медведева в Пермь принято решение о том, что правительство РФ поддержит строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета и нового корпуса инфекционной больницы. Премьер уже дал соответствующие поручения федеральным министерствам - минздраву, минкультуры, минфину и минэкономразвития, сообщили Накануне.RU пресс-службе губернатора Пермского края.

Реализация национальных проектов в регионах сейчас на постоянном контроле федерального центра. Одна из главных задач рабочей поездки Медведева в Пермь - это как раз изучение того, что происходит на местах, в регионах.





"Пермские наработки в рамках проекта «Новая поликлиника» очень важны для медицинского сообщества. Наш регион в каком-то смысле уникален - мы первые начали внедрять этот проект в 2017 году, то есть первый опыт, первые результаты есть только у нас, - говорит Юлия Каракулова, - Сегодня мы являемся передовым регионом по включению всей поликлинической сети к этому проекту. В других регионах это только начинается, мы же можем теперь делиться с ними опытом. Очень важно, что этот проект был направлен на улучшение доступности медицинской помощи и, конечно, на выполнение указов президента по национальному проекту «Здравоохранение». Наша главная задача – снижение смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, от социально значимых заболеваний. И, безусловно, всё это можно сделать только лишь активировав работу первичного звена – наших поликлиник. Именно от работы участковых врачей-терапевтов зависит здоровье нашего населения, на что и направлен в принципе вот этот проект. Так что, повторюсь, показать наш опыт второму человеку в государстве – это очень важно, это говорит о востребованности нашего опыта".