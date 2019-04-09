09 Апреля 2019
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Губернатор Пермского края объявил об апрельском прямом эфире в Instagram

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил о проведении прямого эфира в социальной сети Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Общение главы региона с жителями края состоится уже в этот четверг, 11 апреля, в 20.00. До этого времени жители региона могут направить губернатору волнующие их вопросы.

Отметим, что такой формат получения обратной связи от прикамцев в регионе уже успел стать традиционным. Первая конференция состоялась в октябре. Одним из наиболее популярных вопросов стала поддержка обманутых дольщиков в регионе.

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Губернатор Пермского края объявил об апрельском прямом эфире в Instagram

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Теги: прямой эфир, instagram, губернатор онлайн, Максим Решетников



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