Губернатор Пермского края объявил об апрельском прямом эфире в Instagram

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил о проведении прямого эфира в социальной сети Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Общение главы региона с жителями края состоится уже в этот четверг, 11 апреля, в 20.00. До этого времени жители региона могут направить губернатору волнующие их вопросы.

Отметим, что такой формат получения обратной связи от прикамцев в регионе уже успел стать традиционным. Первая конференция состоялась в октябре. Одним из наиболее популярных вопросов стала поддержка обманутых дольщиков в регионе.