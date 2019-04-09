Губернатор Архангельской области предложил вывозить больше леса по Севморпути в Китай

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на дискуссии форума "Арктика - территория диалога" предложил загрузить Северный морской путь российским лесом. По его словам, арктический маршрут удобен для поставок древесины на азиатские рынки, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на азиатские рынки отгружается порядка 70% высококлассного архангельского леса, рассказал Орлов.

"Это ни много ни мало порядка 4 млн т. Сегодня это (схема транзита - прим.) Усть-Луга, Европа и последующая перевалка. Не замещая поток, который идет сейчас, мы организовали четыре крупнейших инвестпроекта в области переработки леса. Это тот потенциал, который может пойти на азиатские рынки через Северный морской путь", - выступил Орлов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести эмбарго на экспорт леса из России, меру поддержали и депутаты Госдумы.