09 Апреля 2019
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Губернатор Архангельской области предложил вывозить больше леса по Севморпути в Китай

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на дискуссии форума "Арктика - территория диалога" предложил загрузить Северный морской путь российским лесом. По его словам, арктический маршрут удобен для поставок древесины на азиатские рынки, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сегодня на азиатские рынки отгружается порядка 70% высококлассного архангельского леса, рассказал Орлов.

"Это ни много ни мало порядка 4 млн т. Сегодня это (схема транзита - прим.) Усть-Луга, Европа и последующая перевалка. Не замещая поток, который идет сейчас, мы организовали четыре крупнейших инвестпроекта в области переработки леса. Это тот потенциал, который может пойти на азиатские рынки через Северный морской путь", - выступил Орлов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести эмбарго на экспорт леса из России, меру поддержали и депутаты Госдумы.

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Губернатор Архангельской области предложил вывозить больше леса по Севморпути в Китай

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Теги: Архангельская область, Северный морской путь



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