В Челябинске УФАС требует отменить итоги аукциона на ремонт дорог

В Челябинске УФАС предписало отменить итоги аукциона по выполнению работ в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, аукцион с начальной ценой 827 млн руб. был объявлен в феврале. Поступило две заявки – от ООО Торгово-промышленная компания "ЯКК" (687 млн рублей) и АО "Южуралмост" (703 млн рублей). Победителем была признана первая компания. Однако в УФАС поступила жалоба от ООО ТПК "ЯКК", в которой компания сообщила о невозможности заключения направленного ей для подписания проекта контракта. Жалоба компании была признана необоснованной.

Однако УФАС установило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении закупки. Управлению дорожного хозяйства администрации Челябинска выдано предписание об отмене результатов проведенной конкурентной процедуры. Заказчик должен внести изменения в документацию и на семь дней продлить срок приема заявок.

Кроме того, заказчик будет привлечен к административной ответственности.