Федеральные власти профинансируют два важных для Пермского края проекта

Российское правительство поддержит несколько проектов, которые планируется реализовать на территории Пермского края. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и губернатора Пермского края Максима Решетникова в Перми. Напомним, встреча состоялась в рамках рабочего визита премьера в Пермский край в начале апреля.

Решено, что правительство РФ поддержит строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета и нового корпуса инфекционной больницы. Премьер уже дал соответствующие поручения федеральным министерствам - минздраву, минкультуры, минфину и минэкономразвития, сообщили Накануне.RU пресс-службе губернатора Пермского края.

В Пермском крае весьма оживленно обсуждают эти позитивные для развития региона решения. Юрий Борисовец, депутат, руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пермского края считает, что "сам факт визита второго лица в государстве - признак доверия к региону, а также уникальная возможность в прямом диалоге с председателем правительства пролоббировать интересы края, добиться финансирования значимых для края проектов".



"Все мы знаем, в каком состоянии находится инфекционная больница. Есть соответствующее поручение минздраву Пермского края проработать и поддержать проект строительства. И поэтому очень важно было узнать, что дополнительные средства на стройку будут выделены из федерального бюджета", - говорит Борисовец.



Напомним, в рамках личной встречи губернатора и премьер-министра был затронут «долгоиграющий» вопрос о строительстве новой сцены театра. В этом году планируется закончить проектирование и пройти государственную экспертизу.



Александр Шалаев, депутат Законодательного Собрания Пермского края считает, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Пермском крае уже сделано немало. "Глава правительства России Дмитрий Медведев увидел подходы нашего региона по решению вопросов повышения качества и доступности медицинской помощи. Считаю ценным, что самая большая доля расходов в краевом бюджете приходится на здравоохранение. В 2019 году в эту сферу планируется направить 47,1 млрд рублей (с учетом средств ТФОМС). Ситуация в здравоохранении особенно волнует жителей малых городов. Остро стоят вопросы ремонта медучреждений и дефицита кадров. Ощущается нехватка и среднего медперсонала. Помимо регламентов по времени приема, отрегулированной системе записи к врачам, неустанной работе с вузами и ссузами, необходима местная поддержка кадров на уровне муниципалитетов. И как отметил губернатор Максим Решетников, "серьезно увеличивая финансирование здравоохранения, мы ждем эффективности самой системы". Кроме того, в бюджете заложены немалые средства на строительство поликлиник, ФАПов, поскольку именно от развитой инфраструктуры зависит состояние общества", - считает депутат Шалаев.



Что касается здравоохранения, то ,к примеру, стартовавший проект «Новая поликлиника» сократил очереди в медучреждениях, повысил доступность участковых врачей, вдвое сократил количество жалоб по этой проблеме. Одна из приоритетных задач в крае сейчас – борьба с онкозаболеваниями и их диагностика на ранних стадиях. Для этого правительство внедряет трёхуровневую систему: от создания онкокабинетов в поликлиниках до оборудования диспансеров современной техникой.



Виктор Родионов, депутат Законодательного Собрания Пермского края отмечает, что визит председателя правительства в Прикамье – важное событие для региона и серьезный показатель доверия к Пермскому краю.

"Вопросы, которые обсуждались, касались самых разных сфер, но я бы хотел отметить две, на мой взгляд, ключевые, говорит депутат Родионов, - Первая напрямую касается каждого из нас, это вопрос развития системы здравоохранения. Очень непростой, поскольку для его решения нужно делать «все и сразу» - увеличивать финансирование отрасли, вести качественное обучение, менять материальную базу лечебных учреждений, находить специалистов и менять сам подход к оказанию медицинских услуг. Вторая тема, которая, как мне кажется, тоже важна для нашего округа, - реализация национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. В сегодняшней экономической ситуации, по большому счету, именно на предпринимателей государство делает особую ставку, но госполитика в этой области не всегда отличается последовательностью. Одной рукой мы снимаем административные барьеры, а другой их устанавливаем. Поэтому был так важен разговор Дмитрия Медведева с представителями бизнеса, когда предприниматели могли говорить о том, что действительно мешает развитию".