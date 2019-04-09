09 Апреля 2019
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Грузооборот по Севморпути к 2030 году увеличится до 110-120 млн тонн

На горизонте 2030 г. грузооборот Северного морского пути может достигнуть 92,6 млн т, заявил на арктическом форуме генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
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По словам главы "Росатома" (корпорация куратором Северного морского пути), планка в 80 млн т, обозначенная президентом, будет промежуточной. Увеличить грузооборот поможет международный транзит.

"К 2030 г. (возможен) выход на 110-120 млн т грузов только в восточном направлении. Это требует другого подхода к организации процесса", - сказал Лихачев.

Коммерческое использование СМП будет возможно при наличии достаточного ледокольного флота. На текущий момент у "Росатома" четыре ледокола, ресурс которых продлен до 2027 г. В 2020-2022 г. флот пополнится тремя ледоколами "Урал", "Сибирь" и "Арктика", которые с 2024 г. будут способны обеспечить проводку грузов.

"Мы получили решение Правительства о строительстве еще двух универсальных ледоколов, к 2030 г. будет сформирована флотилия, которая позволит обеспечить круглогодичную проводку по СМП", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, только НОВАТЭК намерен направить по СМП до 46 млн т СПГ со своих арктических заводов.

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Грузооборот по Севморпути к 2030 году увеличится до 110-120 млн тонн

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Теги: Росатом, Северный морской путь, Алексей Лихачев



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