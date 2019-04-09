Грузооборот по Севморпути к 2030 году увеличится до 110-120 млн тонн

На горизонте 2030 г. грузооборот Северного морского пути может достигнуть 92,6 млн т, заявил на арктическом форуме генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

По словам главы "Росатома" (корпорация куратором Северного морского пути), планка в 80 млн т, обозначенная президентом, будет промежуточной. Увеличить грузооборот поможет международный транзит.

"К 2030 г. (возможен) выход на 110-120 млн т грузов только в восточном направлении. Это требует другого подхода к организации процесса", - сказал Лихачев.

Коммерческое использование СМП будет возможно при наличии достаточного ледокольного флота. На текущий момент у "Росатома" четыре ледокола, ресурс которых продлен до 2027 г. В 2020-2022 г. флот пополнится тремя ледоколами "Урал", "Сибирь" и "Арктика", которые с 2024 г. будут способны обеспечить проводку грузов.

"Мы получили решение Правительства о строительстве еще двух универсальных ледоколов, к 2030 г. будет сформирована флотилия, которая позволит обеспечить круглогодичную проводку по СМП", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, только НОВАТЭК намерен направить по СМП до 46 млн т СПГ со своих арктических заводов.