СМИ: Совет Европы готов принять условия России для возвращения

Украинские СМИ обеспокоенно пишут о том, что в ПАСЕ решено снять санкции с российской делегации, т.е. согласиться на возвращение России в Совет Европы на своих условиях. Главным лоббистом этого стала Германия.

Как сообщало Накануне.RU, на днях депутаты от немецких ХДС/ХСС и СДПГ направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой отменить право ПАСЕ накладывать санкции на делегации стран-членов. Также они ведут "разъяснительную работу" в ПАСЕ, убеждая других парламентариев в необходимости возвращения России на ее условиях. В этом их будто бы поддерживает лично канцлер Германии Ангела Меркель.

Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии обругал украинскую делегацию за противодействие возвращению России.

"К сожалению, все складывается именно так, как хотят лоббисты России. Представители Германии высказались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое вообще впервые можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Тогда мы коснулись главного вопроса: что для вас важнее – деньги или принципы? Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тысяч жизней, которые украинцы отдали? После этого началась ругань немцев", – цитирует Березу "Укринформ".

Береза также подтвердил информацию о том, что в Совете Европы готовы снять санкции против России.

Политолог Руслан Бортник отмечает, что его источники тоже подтверждают: решение согласиться на условия России фактически принято, причем его поддерживают не только Германия, но также Италия, Венгрия, Франция. Одной из причин является потеря влияния на Россию решений Европейского суда по правам человека, если санкции не снять.

"Для Украины это политический удар. Украина потеряла значительную часть поддержки западных государств, потеряла не только влияние своей делегации и поддержку своих инициатив в ПАСЕ, но главное - потеряла шанс выторговать что-то в обмен на возвращение российской делегации в Совет Европы", - приводит слова Бортника "Страна".

Экс-спикер МИД Украины Олег Волошин указывает, что Украина сама виновата в том, что ПАСЕ приняла сторону России.

"Профессиональные "патриоты" еще имеют наглость называть одного из кандидатов в президенты "клоуном". Да они сами опустили имидж украинской делегации в ПАСЕ ниже плинтуса. Быть посланными на три буквы в Ассамблее, да еще кем - главой немецкой делегации от ХДС, - это надо очень и очень постараться. Даже соратников всегда сдержанной Меркель уже тошнит от вечно дебоширящих, скандалящих, делающих внутренний пиар на международной площадке наших депутатов-"патриотов", - написал Волошин в Facebook.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые охарактеризовала как "аннексию". А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ. В сентябре прошлого года глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что уйдет в отставку в случае возвращения России.