09 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Суд вернул дело хакеров из Lurk на новое рассмотрение

Сегодня в свердловском областном суде состоялся очередной процесс по делу хакеров из группировки Lurk. Рассматривалась апелляция прокуратуры и подсудимых на решение суда первой инстанции о назначении судебного заседания без предварительного слушания. Обвиняемые принимали участие в процессе по видеосвязи из изолятора, передает корреспондент Накануне.RU.

От обвиняемых также поступили ходатайства о возвращении дела прокурору.

Первым выступал прокурор. Представитель ведомства заявила, что поддерживает ходатайство о направлении дела на стадию предварительных слушаний в тот же суд, но в ином составе.

Сафонов заявил, что постановление судьи Иванченко об объединении дел его, Козловского и остальных с делом Мельника незаконно, и они подлежат разъединению. Сам Мельник поддержал это заявление. Сафонов попросил суд принять законное решение, отменить постановление районного суда, разъединить дела и вернуть дело прокурору.

Виноградов это поддержал, как и его адвокат. Остальные подсудимые и их защитники высказали аналогичную позицию.

Во время выступления Козловского судья несколько раз прерывала его, пояснив, что поднимаемые им вопросы не относятся к сегодняшнему заседанию. Тот попытался поспорить, за что получил сразу два предупреждения. Однако Козловский продолжил спор и получил еще одно. После этого его адвокат заявила ходатайство для консультации с подзащитным и судья объявила перерыв.

Константин Козловский, судебное заседание, дело хакерской группы lurk(2019)|Фото: Накануне.RU

Когда процесс возобновился, Козловский попросил суд принять законное, разумное и обоснованное решение. А его адвокат заявила, что с самого начала заседания проходили, по ее мнению, с различными нарушениями, Козловский три года провел в одиночной камере, и ее подзащитного и других подсудимых можно понять. Она также назвала постановление Кировского райсуда и решения судьи Иванченко незаконными и потребовала их отменить.

Подсудимый Попов заявил, что суд должен принять только одно законное решение. Его адвокат также указал на нарушение УПК при рассмотрении дела.

Мельник заявил, что не ознакомлен более чем с 200 томами дела. Его адвокат поддержал вышеназванные апелляции.

В дальнейшем на стадии дополнений Сафонов заявил, что позиции обвинения и защиты в целом совпали, суд должен вернуть дело прокурору. А Козловский попросил занести эти слова в протокол. После этого судья удалилась в совещательную комнату.

В итоге ей было принято решение постановление Кировского райсуда отменить и вернуть дело на новое рассмотрение в тот же суд. Состав будет определен судом первой инстанции.

Хакеры Lurk(2019)|Фото: Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, еще в 2017 году Константин Козловский в Московском городском суде заявлял, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. В частности, речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии США и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также о "взломах" военных предприятий США. На суде в Екатеринбурге 5 февраля Козловский вновь заявил журналистам, что действовал по заказу ФСБ.

Напомним, что на счету хакеров, по данным следствия, взлом базы данных аэропорта Кольцово, а также хищение более 1,2 млрд руб. у крупных банков, среди которых ВТБ, Сбербанк, московские "Гарант-инвест" и Металлинвестбанк, а также якутский банк "Таата". Среди потерпевших фигурируют еще несколько российских турфирм. В октябре 2018 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор одному из участников Lurk Игорю Маковкину. Его приговорили к пяти годам колонии.

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Суд вернул дело хакеров из Lurk на новое рассмотрение

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Теги: Lurk, хакер, Константин Козловский



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Ранее 12.02.2019 12:17 Мск Лидер хакерской группы Lurk: Дело инициировано шпионами США
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Ранее 01.06.2016 13:30 Мск Задержаны хакеры, укравшие из российских банков около 2 миллиардов рублей

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