09 Апреля 2019
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Политика

В Правительстве рассказали, где взять грузы для Северного морского пути

Грузовую базу для Северного морского пути обеспечат не только российские недропользователи, но и иностранные грузоотправители. Правительство планирует привлечь для проводки по СМП транзитные грузы, рассказал заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов на международном арктическом форуме.

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Президент, напомним, поставил задачу направить по СМП 80 млн т грузов к 2024 г., сегодня объем перевозок порядка 20 млн т, передает корреспондент Накануне.RU. Правительство намерено создавать благоприятные условия для инвестиционных проектов, которые дадут загрузку для Севморпути, отметил Акимов.

"Это не только СПГ, но и "Восток уголь", "Газпром", "Роснефть", это проекты по развития минерально-сырьевой базы", - сказал заместитель председателя правительства. Новые грузы на СМП для восточного и северо-западного направлений придут по железной дороге - благодаря строительству Северного широтного хода, модернизации Белкомура, добавил Максим Акимов.

По словам зампреда правительства, СМП должен конкурировать с другими международными маршрутами доставки грузов.

"Привлечение транзитного груза - это нелегкая и технологичная задача., потому что мы существуем в очень конкурентном пространстве. Нам надо держать цену, сроки доставки, это связано со стоимостью фрахты и ледовой проводки. Если мы сложим сырьевую базу, транзит и новые грузы, то мы решим задачу по увеличению грузооборота до 80 млн т", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что для обеспечения грузооборота помимо ледокольного флота и портовой инфраструктуры необходимы новые виды транспорта для Арктики: северная авиация, железнодорожный ход.

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В Правительстве рассказали, где взять грузы для Северного морского пути

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Теги: Северный морской путь, Арктика - территория диалога, СМП, арктический форум



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