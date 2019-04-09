"В городе может воцариться хаос": дума Екатеринбурга добавила полномочий райадминистрациям

Дума Екатеринбурга одобрила проект постановления мэрии, которым расширяются и устанавливаются новые полномочия районных администраций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как доложил депутатам и.о. начальника правового департамента муниципалитета Александр Громут, 24 полномочия добавят впервые. Среди них - разработка собственных стратегических проектов развития территории; взаимодействие с муниципальными предприятиями и учреждениями, а также иными организациями в целях осуществления своих полномочий; осуществление муниципального контроля; реализация функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных получателей бюджетных средств, финансируемых из городской казны и так далее.

Самое интересное, что принятие проекта решения не потребует дополнительных расходов из бюджета Екатеринбурга. По словам докладчика, дополнительные функции районы смогут реализовать за счёт перераспределения уже заложенных финансов между городом и районами, а также "передвижки" муниципальных служащих, общее количество которых сейчас составляет 1,5 тыс. человек.

Категорически против принятия документа выступили депутаты Константин Киселёв, Александр Колесников, Владимир Крицкий и Дмитрий Сергин.

По их мнению, если, например, передать муниципальный контроль районам, не оговорив заранее, сколько сотрудников им займутся на местах, то возникнет, как минимум, неразбериха. То же самое касается разработки документов архитектурно-строительного планирования, которой в районах, по мнению Крицкого, не готовы заниматься из-за отсутствия специалистов. Депутат даже спрогнозировал дальнейшее развитие событий: "Сегодня примем решение [о передаче полномочий] - завтра архитектурно-строительная деятельность будет парализована".

Киселёв назвал предложенный депутатам документ "экспериментом главы исполнительной власти [мэра Екатеринбурга Александра] Высокинского", а Сергин предупредил, что "в городе начнётся хаос".

"Среди семи районов город в целом будет сиротой, как у семи нянек одно дитя без глаза, - привёл образное сравнение Сергин. - А за что будет отвечать глава Екатеринбурга, так называемый "сильный мэр", если сейчас он хочет передать ответственность на уровень районов? Причём передать, не обеспечив районные администрации доходами. Плодим козлов отпущения, которых будут наказывать за то, что они по определению сделать не могут!"

Тем не менее, за предложенное мэрией постановление проголосовали 22 депутата при 7 против и 6 воздержавшихся. Документ принят, и теперь городская власть начнёт его конкретизировать, принимая различные административные регламенты на городском и районных уровнях.